- O pana de curent s-a consemnat in regiunea capitalei Statelor Unite, Washington, dupa ce un avion a cazut peste o linie electrica. O aeronava de mici dimensiuni s-a prabusit, duminica, 27 noiembrie 2022, la 48 de kilometri nord de orașul Washington. Avionul a ramas incurcat in cabluri, la circa 30 de…

- Republica Moldova se confrunta cu o pana majora de curent, au anunțat miercuri autoritațile de la Chișinau, invocand drept cauza bombardamentele ruse asupra sistemului energetic ucrainean, transmite Ziarul de Garda.„Urmare a bombardamentului Rusiei impotriva sistemului energetic ucrainean din ultima…

- In regiunile centrale ale Ucrainei, instalațiile energetice au fost avariate in noaptea de 27 octombrie. Dupa lovituri asupra obiectelor mari ale infrastructurii critice, sint posibile intreruperi de urgența de curent pentru mai mult de patru ore. Declarația a fost facuta de catre șeful adjunct al biroului…

- Continuind sa furnizeze arme Kievului, SUA și aliații sai s-au apropiat de linia roșie, a declarat ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov. "Cerem Statelor Unite și aliaților sai sa nu treaca de liniile roșii de care s-au apropiat. Opriți livrarea de arme mortale regimului. Acest lucru va duce…

- In criza energiei electrice, hipermarket-urile din Romania iau primele masuri. Lidl este primul supermarket din țara noastra care a anunțat faptul ca magazinele vor fi inchise mult mai devreme decat in mod normal. Mai mult decat atat, și Kaufland, Ikea, dar și Lidl au luat masura de a inchide parcurile…