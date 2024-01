Aquatim a anuntat azi lucrari de remediere a unor avarii la rețelele de distribuție, cu intreruperea furnizarii apei, pe strazile Ioan Plavoșin, Cloșca, Bd. Mihai Eminescu, Patriarh Miron Cristea, Dobrogeanu Gherea, E. Zola, precum și in localitațile Sanandrei și Ghiroda. Alimentarea cu apa e asteptata sa fie reluata la ora 14 in aceste zone. Tot […] Articolul Intreruperi in alimentarea cu apa pe mai multe strazi din Timisoara. In ce localitati mai sunt lucrari Aquatim a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .