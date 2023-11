Stiri pe aceeasi tema

- Aquatim a anuntat intreruperea furnizarii apei, din cauza unor avarii, pe strazile Gavril Musicescu, Mircea cel Batran, Bulevardul Victor Babeș, Calea Stan Vidrighin, Sabin Manuila, din Timisoara, respectiv in Sanmihaiu Roman și Utvin. E de asteptat ca alimentarea cu apa sa fie reluata la ora 15. Reamintim…

- Colterm a anuntat noi defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Timișoarei. Apa calda de consum și incalzirea e intrerupta azi pana la ora 14, la punctele termice 27 și 28. Sunt afectați consumatorii arondați strazilor: Martir Gh. Iosub, Martir D-tru Osman, Leandrului, Sever Bocu,…

- Aquatim a anuntat intreruperea alimentarii cu apa, pana la ora 15, pe strazile Calea Sever Bocu, Bulevardul Victor Babeș, Cluj si Rudolf Walter, din Timisoara, precum și in Giarmata și Herneacova, din cauza unor avarii. De asemenea, in localitatile Belint si Targoviste (jud. Timis) apa e intrerupta…

- Aquatim a anuntat intreruperea alimentarii cu apa, din cauza unor avarii, pe strazile Vasile Carlova, Matasarilor, Constantin Silvestri si in Piața Maraști, din Timisoara, precum și in Recaș, pana la ora 15. De asemenea, in Ghilad, de azi pana vineri, intre orele 9-17, apa e intrerupta deoarece continua…

- Colterm a anuntat azi defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Timisoarei. Apa calda de consum e intrerupta pana la ora 18, la punctul termic Plevna. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor: 16 Decembrie 1989, Brașov, Gen. H. Berthelot, Gh. Doja, Plevna, Remus, T. Vladimirescu…

- Colterm a anunțat defecțiuni tehnice aparute la instalațiile conexe ale PT 3. Furnizarea apei calde de consum e intrerupta pana la ora 15 pentru consumatorii arondați straziIor: P-ța Victoriei, Piatra Craiului, Dr. N. Paulescu, in total un numar de 14 branșamente. Tot pana la ora 13 apa calda e intrerupta…

- Joi, 14 septembrie, intre orele 8-18, la intersecția strazilor Ioachim Miloia și Gavril Musicescu se va executa o conectare de conducte. Lucrarile fac parte din „Contractul de execuție rețele apa și canalizare Timișoara Sud – lot 2”, iar pe durata lor se va intrerupe furnizarea apei pe strazile Ioachim…