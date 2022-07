Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a castigat la un gol partida amicala de luni, 34-33 cu CSM Targu Jiu, in Gorj, formatia feminina de handbal SCM Craiova a pierdut cel de-al doilea test al verii la o diferenta minima. Astfel, fetele antrenate de Bogdan Burcea au cedat la limita, scor 28-29 (16-15), jocul de verificare sustinut…

- Patronul de la FCSB, Gigi Becali, considera ca finanțatorul echipei FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu, este indreptațit sa spere la o victorie impotriva vicecampioanei și ca nu il va ceda pe atacantul italian Andrea Compagno. ”Mititelu nu il da pe Compagno. A iesit de la puscarie, iti mai da ala jucatori…

- Ionel Ganea (48 de ani), fostul internațional roman, a comentat infrangerea suferita de FCSB in turul doi preliminar din Conference League, 0-1 cu Saburtalo. Fostul atacant considera ca FCSB poate intoarce și spune ca principalul vinovat pentru infrangerea cu echipa din Georgia este patronul Gigi Becali.…

- Oltenii antrenați de Marius Croitoru au avut o prestație sub așteptari, caștigand patru puncte din 12 posibile din patru confruntari amicale, desfașurate in campania de pregatire din Austria. FCU Craiova 1948 pregatita de Marius Croitoru a obținut o victorie, cu 1-0 in disputa cu Admira Wacker. „Știința”…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, susține ca Florinel Coman (24 de ani) va fi un om de baza la FCSB incepand cu sezonul viitor. Astfel, Tavi Popescu (19) ar urma sa fie retras inter. „Octavian Popescu poate sa joace inter. Am incercat la meciul cu Craiova (n.r. 0-2) sa-l folosim in dreapta…

- Toni Petrea (47 ani), antrenorul celor de la FCSB, a vorbit inaintea meciului din campionat cu FC Voluntari despre starea de sanatate a lui Florinel Coman (24 de ani), accidentat la meciul cu CSU Craiova, scor 1-0 pentru bucureșteni. FC Voluntari - FCSB se joaca sambara, 14 mai. Partida este programata…

- In minutul 36 al meciului dintre CSU Craiova și FCSB, Gigi Becali a intervenit din nou in echipa roș-albaștrilor, scoțandu-l din teren pe Florinel Coman. Folosit titular ca varf impins, Florinel Coman a avut o prestație ștearsa in primele 36 de minute ale meciului din „Banie”. Atacantul a dat semne…

- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, sustine ca edilul Mihai Chirica si presedintele Consiliului Judetean Iasi Costel Alexe se dau zmei, dar sunt doar doi simpli mielusei, ignorati de toti liderii politici de la Bucuresti, intrucat nu obtin finantari pentru Iasi de la Compania Nationala de Investitii.…