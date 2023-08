Stiri pe aceeasi tema

- Agentia spaniola pentru taxe a comunicat ca Politia a confiscat doua tone de cocaina de pe o ambarcatiune cu panze, de pe ceea ce pare a fi o noua ruta de trafic, informeaza Rador.Valoarea capturii a fost estimata la 76 de milioane de dolari. Vasul de dimensiuni reduse a fost interceptat in…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, joi, in legatura subiectele la Bacalaureat aparute in spatiul public in timpul desfasurarii examenului, ca au fost facute fotografii "cu camere microscopice situate, eventual, in nasture", adaugand ca trebuie evitata, pe viitor, utilizarea tehnologiei.

- Oameni de stiinta care folosesc telescopul spatial James Webb (JWST) au identificat un nor de molecule organice complicate intr-o galaxie la 12,3 miliarde de ani lumina distanta - cea mai mare distanta fata de Pamant unde au fost detectate vreodata molecule de acest fel. Descoperirea, care a fost publicata…

- Mai multi astrofizicieni si astronomi amatori au identificat unele dintre ultimele planete pe care telescopul Kepler, dezvoltat de NASA si retras intre timp din activitate, le-a observat pe durata ultimelor sale zile de functionare la finalul unei misiuni de aproape un deceniu, a anuntat marti agentia…

- Telescopul James Webb a descoperit ca luna inghețata Enceladus a planetei Saturn arunca in spațiu un masiv jet de vapori de apa.Astronomii au detectat cu ajutorul telescopului performant o coloana uriașa de vapori de apa care țașnește in spațiu de pe Enceladus, scrie Mediafax. CITESTE SI BREAKING…

- Astronomii au rezolvat misterul celor mai stralucitoare și mai puternice obiecte din Univers, quasarii. Aceste obiecte se formeaza atunci cand galaxiile se ciocnesc și pot fi de un trilion de ori mai stralucitoare in comparatie cu Soarele, conform agentiei spatiale americane NASA.