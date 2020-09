Întreaga Germanie, șocată de cazul celor cinci copii găsiți morți în pătuțurile lor. Mama lor a încercat să se arunce în fața trenului Procurorii germani au anunțat ca o tânara de 27 de ani va fi pusa sub acuzare pentru crima dupa ce cinci dintre copiii ei au fost gasiți morți în casa lor din orașul Solingen, scrie Guardian.



Heribert Kaune-Gebhardt, procuror din Wuppertal, a declarat ca minorii, cu vârste între 1 și 8 ani, prezentau urme de sedare și sufocare, dar înca nu este clar cum au murit.



Femeia își trimisese joi al șaselea copil, cel mai mare, sa stea cu bunica, iar apoi a încercat sa se sinucida aruncându-se în fața unui tren în gara din Dusseldorf.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

