Între 24 și 26 august 2018 are loc cea de-a III-a ediție a Șureanu Bike Fest. Vezi programul Au ramas mai puțin de doua saptamani pana la startul celei de-a III-a ediții a Șureanu Bike Fest, eveniment ce va avea loc in Luncile Prigoanei, intre 24 și 26 august. Competiția se afla la a III-a ediție și propune in acest an 2 trasee care va vor purta pe poteci de munte, drumuri forestiere și carari din munții Șureanu. „Pentru ediția din acest an, ediția a 3-a SureanuBikeFest, 25 august 2018, am introdus 2 variante de traseu, unul lung, de aproximativ 50 km cu o diferența de nivel 1420 m, dar ramanem si cu traseul scurt, cel de 30 km cu o diferența de nivel de 1200m, dar pe alta ruta fata de… Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

