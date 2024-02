Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu, a fost pus sub control judiciar in dosarul in care DNA a facut, joi, mai multe perchezitii. Acesta a declarat ca va demisiona din toate funcțiile pe care le deține in PNL. Dumitrescu a fost adus cu mandat la DNA Bucuresti, dupa ce anchetatorii…

- Presedintele CJ Prahova a anuntat ca se retrage din toate functiile ocupate in Partidul National Liberal, in contextul cercetarilor DNA care il vizeaza. „Avand in vedere existența dosarului in care D.N.A. mi-a adus acuzațiile prezentate public, am luat decizia sa demisionez din toate functiile din…

- "Avand in vedere existența dosarului in care D.N.A. mi-a adus acuzațiile prezentate public, am luat decizia sa demisionez din toate functiile din partid, deoarece partidul nu are nicio legatura cu aceasta speța. Așa cum am mai afirmat, am pus la dispozitia procurorilor toate informatiile si datele solicitate.Colaborez…

