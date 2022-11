Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ce nu aveți voie să faceți azi Intrarea Maicii Domnului in Biserica, este prima mare sarbatoare din Postul Craciunului , praznuita la data de 21 noiembrie. Ce nu aveți voie sa faceți azi și care sunt tradițiile și superstițiile acestei zile. Intrarea in Biserica a Maicii Domnului este sarbatorita an de an, in data de 21 noiembrie. Se spune ca azi se implinesc multe tradiții care atrag norocul, sporul și sanatatea credincioșilor. Exista și restricții in aceasta zi importanta din calendar creștin ortodox. O zi care vorbește despre momentul in care Fecioara Maria, in varsta de trei ani, a fost adusa de parintii sai, Ioachim si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului in Biserica. Sarbatoare cu cruce roșie și dezlegare la pește. Ce nu ar trebui sa faci luni Prima sarbatoare din Postul Craciunului este luni, 21 noiembrie. Credincioșii marcheaza intrarea in Biserica a Maicii Domnului. Este sarbatoare cu cruce roșie in calendarul…

- Tradiții și obiceiuri de Intrarea Maicii Domnului in Biserica. Ce trebuie sa faca tinerele necasatorite. Luni, 21 noiembrie sarbatorim Intrarea Maicii Domnului in Biserica. Intrarea Maicii Domnului in Biserica este o sarbatoare extrem de importanta și una dintre primele care vin in Postul Craciunului.…

- Astazi vremea va fi calda pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a tarii, mai ales in sudul, sud-estul si local in estul țarii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 12...14 grade in Crisana si nordul Transilvaniei si 27, chiar 28 de grade in Oltenia si Muntenia. In restul teritoriului,…

- Administrația Naționala de Meteorologie(ANM) a emis prognoza meteo pentru acest weekend, 21-23 octombrie. Potrivit meteorologilor, aerul polar a ajuns deja in Romania inca de vineri, iar temperaturile au scazut brusc. Conform ANM insa, de sambata, 22 octombrie, vremea se schimba din nou și incepe sa…

- Pregatirile pentru hramul Sfintei Parascheva au intrat pe ultima suta de metri, iar Mitropolia Moldovei si Bucovinei anunta ca acestea vor fi finalizate in urmatoarele trei zile, cand racla cu moastele Sfintei Parascheva va fi scoasa din Catedrala Mitropolitana si asezata pe baldachinul din curtea interioara.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța temperaturi destul de scazute, mai ales dimineața, acestea fiind cuprinse intre 8 și 10 grade, in timp ce la munte, minimele vor cobori sub 0 grade, inregistrandu-se temperaturi negative de -1 sau chiar -2 grade.Maximele din timpul zilei se vor situa…

- Octombrie este cea mai stabila luna de toamna, vremea mentinandu-se insorita pe parcursul a mai multor zile, chiar daca noptile vor deveni tot mai reci si in majoritatea zonelor tarii va aparea fenomenul de bruma, se arata in caracterizarea climatica a lunii in curs, publicata de Administratia Nationala…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, ploi insemnate cantitativ, pana astazi la ora 21.00. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata local in: zonele montane, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat,…