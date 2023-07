Stiri pe aceeasi tema

- Vizitatorii Panteonului din Roma, unul dintre cel mai bine conservate monumente din lumea antica, vor trebui sa achite, incepand de luni, o taxa de intrare de cinci euro, a anuntat Ministerul Turismului din Italia, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Vizitarea Panteonului din Roma nu mai fi gratuita. Cat va costa un bilet. Vizitatorii Panteonului din Roma, unul dintre cel mai bine conservate monumente din lumea antica, vor trebui sa achite, incepand de luni, o taxa de intrare de 5 euro, a anuntat Ministerul Turismului din Italia, transmite vineri…

- Țarile G7 (Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie, SUA) considera importanta coordonarea politicilor lor fața de China. Acest lucru a fost afirmat intr-o declarație publicata de purtatorul de cuvint al Departamentului de Stat, Matthew Miller. "Secretarul de stat [american Anthony…

- Articolul VIDEO Mancarurile unice și sanatoase din Ținutul Buzaului, stranse intr-un festival devenit atracție turistica se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Festivalul mancarurilor gatite lent, numai din produse locale, este noua atracție turistica a Ținutului Buzaului. Targul gastronomic ține…

- Festivalul mancarurilor gatite lent, numai din produse locale, este noua atracție turistica a Ținutului Buzaului. Targul gastronomic ține doua zile și are loc in fiecare luna de vara, in comuna Berca.

- Platforma Visit Covasna, administrata de Asociatia pentru Dezvoltarea Turismului in judetul Covasna, promoveaza o noua atractie turistica - Gradina cu struti din Intorsura Buzaului, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Comunicat de presa| Marius Hațegan, președinte PNL Alba Iulia: Muzeul Principilor Transilvaniei – o destinație turistica de maxima importanța pentru Alba Iulia Comunicat de presa| Marius Hațegan, președinte PNL Alba Iulia: Muzeul Principilor Transilvaniei – o destinație turistica de maxima importanța…

- Marius Hațegan, președinte PNL Alba Iulia: Muzeul Principilor Transilvaniei, o destinație turistica importanta pentru Alba Iulia PNL Alba Iulia, prin intermediul reprezentanților din Consiliul Local, a inaintat o propunere de hotarare de consiliu prin care urmeaza sa se inființeze structura ce va coordona…