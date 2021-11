Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocsi celebreaza Intrarea Maicii Domnului in Biserica. Este sarbatoarea la care, dupa cum se spune in popor, iarna se intalneste cu vara Crestinii ortodocsi sarbatoresc duminica Intrarea Maicii Domnului in Biserica, cunoscuta in traditiile populare si sub numele de Vovidenia sau Ovidenia.…

- Ado Campeol, supranumit de presa italiana „tatal Tiramisului” , a murit la varsta de 93 de ani, noteaza BBC. Campeol era proprietarul Le Beccherie, un restaurant din Treviso, in nordul Italiei, unde a fost inventat celebrul desert de catre soția sa și de un bucatar. Felul de mancare, care include pișcoturi…

- Tragedie intr-un sat din Alba: Un barbat a murit electrocutat in timp ce scutura un nuc, cu o bara metalica, langa firele CFR O tragedie s-a petrecut in satul Vinerea, in dupamiaza zilei de duminica, 10 octombrie. un barbat de 84 de ani a murit electorcutat in timp ce scutura un nuc cu o bara metalica. …

- Angajari la STAT: POSTURILE vacante la instituțiile publice din județul Alba. LISTA, condiții, calendar Mai multe posturi sunt vacante in aceasta perioada in instituții publice din județul Alba. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie sa indeplineasca unele condiții, privind studiile, vechimea…

- Administratorul public al municipiului Bistrita a murit acasa. Era bolnav de COVID și nu era vaccinat Administratorul public al municipiului Bistrita, Ioan Peteleu, care in urma cu mai putin de doua saptamani a fost confirmat cu COVID-19 si se afla in izolare la domiciliu, a decedat in cursul noptii…

- Cine va plati pentru testarea anti-Covid a elevilor și in ce condiții va fi facuta. Anunțul ministrului Educației Testele anti-Covid facute elevilor la școala nu vor fi platite parinți, a declarat, marți, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Potrivit datelor de la Ministerul Sanatații, aproape 178.000…

- SONDAJ: Cum vad parinții inceperea cursurilor in condiții de pandemie. Care sunt ingrijorarile din noul an școlar Pareri imparțite in randul parinților despre noul an școlar, in valul 4 din pandemie. Doar 8% și-ar dori cursuri exclusiv online pentru copiii lor. Mulți parinți se tem ca școlile nu au…

- Myles Harty, in varsta de 20 de ani, din Limerick, Irlanda, care urma sa se casatoreasca, si-a pierdut viata in drum spre biserica, unde mireasa il astepta la altar, transmite Antena 3, care citeaza The Sun.Cea mai fericita zi din viata unor tineri dintr-o localitate din Irlanda a devenit o zi de cosmar,…