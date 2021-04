Stiri pe aceeasi tema

- Duminica Floriilor este o buna ocazie pentru gospodinele iscusite de a-si delecta membrii familiei cu bucate din peste. Traditia este respectata si in statul Trebujeni, Orhei, unde pregatirile pentru sarbatoarea Floriilor erau in toi de dimineata.

- De mult am tanjit cu toții dupa mangaierea blanda a soarelui de primavara. Astazi, creștinii sarbatoresc Intrarea Domnului in Ierusalim, sarbatoare cunoscuta și ca Duminica Floriilor. Daca anul trecut, bisericile au fost goale, iar crenguțele de salcie au fost imparțite prin scari de bloc, anul acesta,…

- Floriile sau Intrarea Domnului in Ierusalim se serbeaza intotdeauna cu o saptamana inainte de Paște. Anul acesta, creștinii ortodocși sarbatoresc Floriile pe 25 aprilie. Ca deobicei, romanii respecta anumite tradiții și superstiții pentru a avea un an mai bun. Duminica Floriilor semnifica una dintre…

- In acest sfarșit de saptamana, Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș va intensifica masurile și acțiunile specifice de asigurare a ordinii publice și siguranței cetațenilor, urmarindu-se prevenirea faptelor antisociale, a celor care aduc atingere normelor de conviețuire sociala, precum și prevenirea…

- Pentru siguranta participantilor la eveniment, circulatia autovehiculelor va fi restrictionata, duminica, 25 aprilie, in intervalul orar 06:00 14:00, a transmis Primaria Municipiului Constanta.Sarbatoarea crestina "Intrarea Domnului in Ierusalim" va fi marcata duminica, 25 aprilie, printr un eveniment…

- Cu ocazia unei acțiuni cu efective suplimentare, organizata ieri, 31 martie 2021, la Aiud, au fost legitimate 62 persoane, au fost verificate 48 de autovehicule și au fost aplicate 33 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regulilor de protecție sanitara. Scopul acțiunilor desfașurate nu…

- Catolicii celebreaza Duminica Floriilor. Ce semnificație are aceasta sarbatoare Credinciosii catolici sarbatoresc, astazi, 28.03.2021, Floriile, zi care aminteste de intrarea triumfala a lui Isus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic. Intrarea Domnului in Ierusalim…

- Suspendarea activitatii firmelor care nu respecta regulile de protectie sanitara, susținuta de Dan Barna: „Valul trei vine peste noi” Vicepremierul Dan Barna, copresedintele USR-PLUS a spus intr-o luni ca suspendarea activitatii timp de 15 zile pentru agentii economici care incalca legea referitoare…