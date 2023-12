Stiri pe aceeasi tema

- Public Power Corporation (PPC), cea mai mare companie energetica din Grecia, a anunțat finalizarea tranzacției prin care preia operațiunile Enel din Romania pentru suma de 1,240 miliarde de euro. Potrivit unui comunicat al companiei elene, PPC se va axa pe investiții in energia regenerabila, cu scopul…

- Rusia a dat din nou lovitura: tranzație record pe piața diamantelor / 215 milioane de dolari de la IndiaLa sfarșitul acestei veri, India și-a majorat de patru ori exportul de diamante din Rusia in expresie lunara și cu 9% in expresie anuala, a comunicat RIA - Novosti, preluata de Rosbalt, cu referire…

- Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Anticorupție au desfașurat percheziții intr-un dosar de abuz in serviciu și escrocherie in proporții deosebit de mari in care sunt vizați factori de decizie ai unui agent economic și ai unei asociații obștești. Aceștia sunt suspectați ca ar fi obținut…

- Dezvoltatorul Impact a lansat o emisiune de obligațiuni la BVB. Compania a oferit in vederea subscrierii 80 de obligațiuni la purtator seria IMP27 cu o valoare nominala de 100.000 de euro si o valoare nominala totala de opt milioane de euro. Obligațiunile au fost alocate investitorilor instituționali…

- Reportul la Joker la categoria I, pentru extragerea de duminica, depaseste 13,56 milioane de lei (peste 2,72 milioane de euro), in timp ce la Loto 6/49 este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,69 milioane de lei (peste 341.000 de euro), informeaza Loteria Romana.La Noroc se inregistreaza…

- Acordul dintre BOTAS si OMV Petrom din Romania, una dintre cele mai mari companii energetice din regiune, va acoperi exportul de pana la 4 milioane de metri cubi (mcm) de gaze naturale zilnic catre Romania. Ambele companii au convenit sa dezvolte cooperarea in domeniile transportului, stocarii, productiei…