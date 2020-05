Stiri pe aceeasi tema

- O bucata dintr-o roca veche de 4 miliarde de ani, ce a fost spulberata in spatiu de pe suprafata lui Marte in urma cu aproximativ 15 milioane de ani si a cazut in cele din urma in Antarctica, unde a fost descoperita in 1984, ascunde secretele chimice ale apei de pe Planeta Rosie, conform unui nou studiu,…

- O bucata dintr-o roca veche de 4 miliarde de ani, ce a fost spulberata in spatiu de pe suprafata lui Marte in urma cu aproximativ 15 milioane de ani si a cazut in cele din urma in Antarctica, unde a fost descoperita in 1984, ascunde secretele chimice ale apei de pe Planeta

- O bucata dintr-o roca veche de 4 miliarde de ani, ce a fost spulberata in spatiu de pe suprafata lui Marte in urma cu aproximativ 15 milioane de ani si a cazut in cele din urma in Antarctica, unde a fost descoperita in 1984, ascunde secretele chimice ale apei de pe Planeta Rosie, conform unui nou…

- Aceasta imagine este o prezentare pe calculator a elicopterului autonom ce urmeaza sa fie trimis de NASA pe Marte alaturi de roverul Perseverance, in luna iulie a acestui an. NASA doreste sa verifice daca in atmosfera rarefiata de pe Marte pot zbura obiecte mai grele decat aerul. Daca misiunea va fi…

- SpaceX a transportat joi ultimul sau prototip de vehicul spatial Starship in poligonul de incercare din Texas si pregateste o serie de noi teste, transmite vineri Space.com. Prototipul Starship, un cilindru stralucitor din otel inoxidabil, este cel de-al patrulea vehicul de incercare pentru…

- Astronautul e un job la mare cautarein SUA, unde NASA a inregistrat peste 12.000 de candidaturi pentrudoar zece locuri. Agenția spațiala americana angajeazaastronauți pentru viitoarele sale misiuni, pe Luna și pe Marte.Selecția celor 10 astronauți se va incheia in vara anului 2021, a anunțat NASA, potrivit…

- Cea mai longeviva misiune desfasurata de NASA pe orbita planetei Marte, Mars Odyssey, lansata in 2001, ar putea fi abandonata daca Congresul american ratifica propunerea de buget pentru anul 2021 inaintata de presedintele Donald Trump, conform unui material publicat marti de Live Science. Proiectul…

- Existenta vietii pe Titan, satelitul planetei Saturn care din anumite puncte de vedere este uluitor de similar Pamantului, este improbabila, conform concluziilor unui test care apeleaza la mecanica cuantica, transmite miercuri Live Science. Titan, pe locul doi in topul celor mai mari sateliti din Sistemul…