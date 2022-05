Într-o tragedie ca la Colectiv „nu se putea face dreptate“ Este opinia unui supravietuitor, nemultumit de sentintele definitive date ieri in dosar. Majoritatea pedepselor au fost reduse de instanta de apel, in cazul primarului Piedone pedeapsa fiind injumatatita. Patronii clubului si cei doi pompieri care au verificat incaperea vor sta cel mai mult dupa gratii. Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone - actual primar al Sectorului 5 - a fost condamnat definitiv ieri la 4 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru clubul Colectiv. Sentinta vine la aproape 7 ani de la tragedia in… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

