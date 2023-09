Consecintele intoxicatiei cu plumb asupra sanatatii publice sunt drastic subestimate, potrivit unui studiu publicat marti, care estimeaza ca amploarea acestora este comparabila cu cea a poluarii aerului, informeaza AFP.

Conform acestui studiu, publicat in revista Lancet Planetary Health, poluarea cu plumb a fost, in 2019, la originea a 5,5 milioane de decese cauzate de boli cardiovasculare la nivel mondial. De asemenea, a afectat capacitatile cognitive ale copiilor cu varsta sub cinci ani, in special in tarile in curs de dezvoltare.

Pentru a ajunge la aceste concluzii, autorii, condusi…