Procurorul general interimar Bogdan Licu a anuntat luni, in cadrul interviului sustinut la Ministerul Justitiei pentru functia de prim-adjunct al procurorului general, ca unul dintre principalele sale obiective este infiintarea unui singur serviciu tehnic la nivelul Ministerului Public, care sa fie utilizat pentru executarea mandatelor de supraveghere in marile cazuri de coruptie si criminalitate organizata.



El a precizat ca acest serviciu unic ar trebui sa se afle sub coordonarea directa a procurorului general, urmand sa fie constituit prin comasarea celor trei servicii tehnice…