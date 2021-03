Stiri pe aceeasi tema

Regina Elisabeta a II-a este ''intristata'' de dificultatile impartasite de printul Harry si sotia lui Meghan si si-a exprimat dragostea fata de acestia, a declarat marti Palatul Buckingham intr-un prim comunicat difuzat dupa interviul rasunator al cuplului princiar, relateaza AFP. ''Intreaga…

Șapte intrebari despre șapte posibile intamplari, cu domnul Valeriu Gherghel… unu: Aș putea face ipoteza ca citeam ca sa plang,

Rareș Sburlea este, incepand de astazi, noul jucator al Universitații Cluj, formație aflata in Liga a 2-a, unul dintre cluburile de tradiție ale fotbalului romanesc. Capitanul echipei ACS Kids Tampa in turul acestui sezon de Liga a 3-a, Sburlea a fost cedat sub forma de imprumut, cu opțiune de transfer…

Șapte intrebari despre șapte intamplari, cu doamna Ioana Parvulescu Interviu realizat de Gabriel Enache Unu: Scrierea greșita a unui

Platforma informatica care permite programarea persoanelor pentru vaccinarea impotriva COVID-19…

Consiliul Județean Dambovița a aprobat in cadrul unei ședințe o …