Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Colliers, despre Cluj-Napoca: „Orașul are o serie de zone industriale situate in oraș, care au un potențial uriaș de reamenajare, atragand dezvoltatori de renume” at Info real.

- Continue reading Burse private de zeci de mii de euro la cea mai mare din Romania dupa numarul de studenți, de la Cluj – in medie cinci sute de euro pe an pentru un student, universitatea se lauda at Info real.

- Foarte mulți am fi tentați sa credem ca Timișoara, București sau Cluj sunt cele mai mari orașe din Romania. Insa, se pare ca lucrurile nu stau chiar așa. Exista un oraș care o suprafața mai mare decat cele trei orașe, insa, o populație mult mai mica. Afla, din randurile de mai jos, despre ce oraș […]…

- Gheorghe Novacovici, Ioan Scurtu și Coriolan Steer, cei trei studenți romani de la Cluj care la 31 Decembrie 1899 depuneau la mormantul lui Avram Iancu de la Țebea o coroana cu tricolor și inscripția “Tinerimea romana, lui Avram Iancu. Dormi in pace, noi veghem”, intonand “Deșteapta-te romane!” Pentru…

- Anul acesta, elevii care au terminat clasa a 8-a au putut opta sa se inscrie, pe baza medie obținute la Evaluarea Naționala, la cursurile oferite de un nou liceu inființat la Iași. Este vorba despre liceul Universitații ”Alexandru Ioan Cuza”, cea mai veche instituție de invațamant superior din țara.…

- Astazi, Istvan Kovacs a oferit primele declarații publice, prin intermediul site-ului FRF, referitoare la acuzațiile directe lansate de Gigi Becali. Și anume ca ar fi cumparat apartamentele pe care le deține in Cluj de la Nelu Varga, patronul CFR-ului, și ca ar fi și beneificiat de un preț preferențial.…

- Continue reading Romania primeste, din partea Coreei, o donatie constand in 81 de echipamente de laborator care vot fi folosite de Institutul National de Sanatate Publica si de centrele regionale din cadrul acestuia, inclusiv la Cluj at Info real.

- Andrea Mandorlini, 63 de ani, antrenorul lui CFR Cluj, a prefațat derby-ul cu U Cluj din etapa #6. U Cluj - CFR Cluj se joaca luni, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 „E un meci important, n-am mai jucat de ceva timp, am avut timp sa ne…