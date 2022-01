News.ro : S-au implinit 15 ani de la aderarea Romaniei la UE. As vrea sa discutam mai intai aspectul economic. Cati bani europeni a atras Romania in aceasta perioada si cati a returnat? Ramona Chiriac: As incepe prin a spune ca Romania paseste ferm pe drumul sau european, se dezvolta si este respectata de familia europeana. Economic vorbind, Romania este un beneficiar net al finantarii europene. In perioada 2007-2020, Romania a contribuit la bugetul UE cu 21 miliarde de euro si a primit in acelasi interval 62 miliarde de euro. Un calcul simplu ne dezvaluie un sold pozitiv de 41 miliarde de…