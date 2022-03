(INTERVIU) Psihoterapeut Gabriela vrabie, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (06.03.2022) Excesul de informații negative din perioada de pandemie și mai nou, declanșarea razboiului din Ucraina, au ca efect un nivel ridicat de stres al populației, depresie și anxietate, stari care pot afecta relațiile, munca, sanatatea și perspectiva generala asupra vieții. Tendința de a petrece ore intregi urmarind știrile, informațiile și excesul de știri referitoare la situația tragica din Ucraina, pot avea un puternic impact negativ asupra sanatații noastre mintale! Psihoterapeutul Gabriela Vrabie a vorbit la matinalul de week+end despre cum putem gestiona aceasta perioada din punct de vedere emoțional,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere escaladarea situatiei din Ucraina, Federatia Romana de Fotbal, prin presedintele Razvan Burleanu, a transmis o scrisoare presedintelui FIFA, Gianni Infantino, cu propuneri in ceea ce priveste situatia fotbalistilor legitimati la echipele din Ucraina, care nu-si pot desfasura activitatea,…

- Elita politica de la Moscova va incerca sa se salveze inlaturandu-l pe Putin. Razboiul din Ucraina inseamna sfarșitul actualului regim din Rusia, a declarat, intr-un interviu, pentru Radio Iași, Armand Gosu, doctor in istoria Rusiei si profesor in cadrul Universitatii Bucuresti. Armand Goșu a mai spus,…

- Mircea Lucescu (76 de ani) a relatat, intr-un interviu acordat pentru Gazzetta dello Sport, cum a trait, de la Kiev, izbucnirea conflictului dintre Ucraina și Rusia, dar și cum a reușit sa revina in Romania dupa mai multe zile de incertitudine. Mircea Lucescu, antrenorul celor de la Dinamo Kiev, a ajuns…

- Uniunea Europeana se pregateste sa le acorde ucrainenilor care fug de razboi dreptul de sedere si de munca in blocul european pentru o perioada de pana la trei ani, au afirmat oficialitati UE si franceze, informeaza luni Reuters.Cel putin 300.000 de refugiati ucraineni au intrat in Uniunea Europeana…

- La nivelul Consiliului Județean Maramureș s-a instituit o celula de criza in contextul razboiului din Ucraina. Totodata, s-a pregatit un fond de rezerva de 5 milioane lei pentru refugiați. Nu in ultimul rand, la Sighetu Marmației este pregatita de azi o tabara de refugiați pe stadionul municipal. ”Vreau…

- ”Adoptarea acestei legi este in interesul statului și al societații”, spun autorii proiectului de lege in expunerea de motive, adaugand ca legea este necesara din cauza amenințarilor și pericolelor actuale la adresa cetațenilor Ucrainei. In plus de asta, Parlamentul de la Kiev a mai aprobat o lista…

- Mama, cantareața, profesoara, Ulyana Iurcuț e nascuta in Colomeea, in vestul Ucrainei, și a ajuns in Romania acum un deceniu. Interpreta de muzica populara extrem de cunoscuta in zona Sighetu Marmației, ii invața sa cante la pian pe copiii romani și spune ca nici nu se poate gandi ca ne putem trezi…

- Deputatul liberal Robert Sighiartau a comentat ieri in legatura cu criza provocata de președintele rus Vladimir Putin. „Suntem in siguranța, chiar și in aceasta perioada de insecuritate regionala”. „Soldații americani ajunși la Baza Militara Mihail Kogalniceanu sunt dovada ca aliații noștri iși onoreaza…