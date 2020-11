Interviu prof. Julia Cagé: "În Statele Unite, există acum două țări care trăiesc în paralel și se ignoră reciproc"- Liberation Specialista în mass-media și profesor de economie la Sciences-po, Julia Cagé analizeaza pentru Liberation rolul jucat de rețelele sociale în alegerile prezidențiale din SUA și modul în care au fracturat țara.

Pentru Cagé, care a fost studenta la Harvard și a trait mult timp în Statele Unite, alegerile americane din 2020 au accentuat și mai mult diviziunile dintre cele doua tabere și au aratat ca Trumpismul și știrile sale false nu erau un epifenomen în istorie politica recenta. Recenta autoare a carții "Free and Equals in Voice", o reflecție… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

