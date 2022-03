Interviu neconvențional. Pledoarie pentru literatură Viața ne curge, zilele astea, alambicat. Se scumpește benzina, nu se mai gasește uleiul, baga aleșii – ori se gandesc sa bage, ca le stau criticile și parerile contra colea, la omușor, in gat – cenzura. Și, dinspre frontul de est, vin nu doar refugiați la noi, ci și vești proaste. Mor oameni, mor copii, cad bombe, e, din multe puncte de vedere, jale. Și, totuși, trebuie sa mergem inainte. Sa traim, sa iubim, sa spunem povești, sa lasam cuvintele sa curga. Daca le punem acestora stavile, și opreliști, și filtre sau botnițe, suntem, ca sa fiu in ton cu momentul, prajiți. Rași. Și arși. Ca nație,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

