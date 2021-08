Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump a declarat marti seara, intr-un interviu acordat Fox News, ca decizia SUA de a merge in Afganistan a fost „cea mai proasta din istoria tarii noastre" si l-a criticat pe actualul lider de la Casa Alba pentru modul in care a gestionat retragerea din zona si situatia…

- Afganistanul s-a prabușit intr-o singura luna, iar capitala Kabul a cazut intr-o singura zi. Succesul talibanilor și colapsul aproape instantaneu al structurilor guvernamentale și militare afgane au provocat o unda de șoc in intreaga lume și au luat prin surprindere inclusiv administrația SUA condusa…

- „Conditiile de securitate s-au deteriorat considerabil. Ambasada Germaniei la Kabul s-a inchis din 15 august”, se poate citi pe site-ul internet al ministerului, care ii invita pe cetatenii germani sa paraseasca Afganistanul.Potrivit publicatiei Bild am Sonntag, armata germana a luat decizia sa trimita…

- Germania își retrage personalul ambasadei sale din Afganistan, SUA la fel, criticând armata afgana pentru pasivitatea sa. Talibanii par însa de neoprit. Marile orașe Herat și Kandahar sunt sub controlul lor, capitala Kabul este pe cale sa aiba aceeași soarta duminica. Pentru SUA,…

- Talibanii strabat Afganistanul și, pe zi ce trece, preiau controlul in tot mult mai multe zone ale țarii. Peste 1.000 de civili au fost uciși in ultima luna in confruntarile sangeroase. In incercarea de a se salva, numeroși localnici fug din calea insurgenților, parasindu-și casele și puțina avuție…

- Statele Unite au lansat atacuri aeriene in sprijinul fortelor afgane aflate sub presiunea atacurilor talibanilor, in timp ce fortele internationale conduse de SUA isi continua retragerea definitiva din aceasta tara, operatiune prevazuta sa se incheie la sfarsitul lunii august, relateaza Reuters.…

- Președintele american Joe Biden a nominalizat-o pe Celeste Wallander, Directorul General al Fundației SUA-Rusia, pentru funcția de asistent al ministrului Apararii pentru securitate internaționala. Despre acest lucru s-a anunțat pe site-ul Casei Albe. Inainte de a conduce Fundația, Wallander a lucrat…

- Turcia trebuie sa-si retraga trupele din Afganistan în cadrul acordului încheiat anul trecut de catre Statele Unite cu talibanii, afirma un purtator de cuvânt al mișcarii islamiste într-o serie de declarații acordate agenției Reuters citate de News.ro.Acesta a respins…