Interviu – Iarna in ochii vedetelor – Randi: “Mintea noastra e un loc cu adevarat magic si uneori reusim sa o controlam si sa realizam minuni.

- 1. Sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa perioada a anului? Denisa Moga: Sarbatorile de iarna reprezinta pentru mine cea mai speciala perioada a anului. 2. Care este cel mai frumos cadou primit? Denisa Moga: Cel mai frumos cadou primit este familia mea. 3. Dar cel mai apreciat cadou daruit?…

- 1. Sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa perioada a anului? Kalif: Categoric, este o perioada cand oamenii daruiesc si nu ma refer neaparat la lucruri materiale. 2. Care este cel mai frumos cadou primit? Kalif: Un zambet, o imbratisare. 3. Dar cel mai apreciat cadou daruit? Kalif: Hmmm… obisnuiam…

- 1. Sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa perioada a anului? Edward Sanda: Pentru mine cea mai frumoasa perioada a anului cred ca este vara, dar si sarbatorile de iarna le primesc cu mare bucurie in suflet alaturi de familie si cei dragi. 2. Care este cel mai frumos cadou primit? Edward Sanda:…

- Cantareața Mariah Carey a povestit, in cadrul unui documentar pentru Amazon Music, cum erau sarbatorile de iarna in familia sa, pe vremea copilariei și cum a ajuns sa scrie melodia de Craciun care ascultata de milioane de oameni din intreaga lume in perioada sarbatorilor de iarna. In spatele hit-ului…

- 1. Sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa perioada a anului? Cezar Dometi: Pentru mine reprezinta un motiv in plus de a fi aproape de cei pe care ii iubesti. Insa, nu-s un fan al frigului si nici al consumerismului. 2. Care este cel mai frumos cadou primit? Cezar Dometi: Ca sunt sanatos si…

- 1. Sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa perioada a anului? Emilian: Pentru mine, nu stiu ce sa zic. Da, au ceva special, insa e mai trist pentru mine, pentru ca nu pot ajunge uneori iarna acasa, la Iasi, sa stau cu cei dragi. 2. Care este cel mai frumos cadou primit? Emilian: Un tort facut…

- 1. Sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa perioada a anului? Cu siguranta, sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa si speciala perioada a anul, deoarece, ne uneste, ne face sa ne detasam pentru un moment de probleme si ne face sa fim mai empatici unii cu ceilalti. 2. Care este cel…

- Sarbatorile de iarna sunt atat de aproape, iar, elevii Școlii Gimnaziale „Octavian Goga” din Cluj-Napoca au participat la diverse activitați organizate de profesorii lor, prin care au putut sa invețe despre cum sarbatoresc oameni din diferite colțuri ale lumii Craciunul și Anul Nou.