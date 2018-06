Stiri pe aceeasi tema

- De cativa ani, exista la nivel international un trend de migrare a personalului intre proiecte nucleare, de la cele operationale catre cele noi, care se pun in functiune si care au nevoie de specialisti, mai ales in state unde programul nuclear este in faza incipienta. Spre deosebire de alte state,…

- Stefan Ionita, actualul director general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR , a renuntat la prelungirea mandatului, iar in locul sau ar putea fi numit Narcis Neaga, fost sef al Companiei Nationale de Administrare a Drumurilor Nationale din Romania CNADNR , au declarat,…

- Directorul general al Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, se afla de marți la Braila, alaturi de o delegație de sindicaliști, printre aceștia aflandu-se și Dumitru Costin, liderul BNS, spun lideri de sindicat din CEO. Aceștia susțin ca Boza s-a prezentat la Braila alaturi de aceasta…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au acordat un nou termen ndash; pentru data de 14 mai ndash; in dosarul in care Doru Manole, fost sef al reprezentantei Tulcea a Registrului Auto Roman, a primit, in prima instanta, patru achitari si o condamnare de doi ani si opt luni…

- Sucursalele din Complexul Energetic Oltenia au primit in acest an competenta sa faca anumite achizitii in mod direct, pana la o anumita suma. Directorul de Resurse Umane, Sorin Olaru, a spus ca in acest mod ar trebui eliminate...

- Deși trebuia sa fie gata anul acesta, trenul Gara de Nord-Aeroportul Otopeni nu va fi terminat pentru Campionatul European de Fotbal Euro 2020. Linia feroviara nu va fi funcționala pana in iunie 2020, susține directorul CFR, Ion Gavrila, care acuza Primaria Otopeni de „lipsa de ințelegere”. In schimb,…

- Antreprenorii au nevoie de stabilitate, iar Codul Fiscal sa nu mai fie schimbat in fiecare saptamana, a declarat, joi, Mihai Marcu, presedinte si director general al MedLife, la editia a 7-a a evenimentului Romanian Business Leaders Summit. "Avem nevoie sa nu mai schimbe acest nenorocit de cod (Codul…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: VIERU ALIN, director general al Administratiei Domeniului Public A.D.P. Sector 1 Bucuresti, pentru savarsirea infractiunii de luare de…