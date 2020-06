Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a dezvaluit cum Viorica Dancila și Paul Stanescu, doi dintre cei mai vechi colaboratori ai sai, au ajuns sa puna mana pe putere Sursa articolului: VIDEO INTERVIU EXCLUSIV LIVIU DRAGNEA, Episodul 2. Cum au fost Dancila și Stanescu manipulați de Servicii Credit autor: Realitatea De Mures.…

- DNA a anuntat vineri ca a dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva fostului presedinte al PSD Liviu Dragnea in dosarul Tel Drum, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine…

- Astazi, de la ora 18:00, nu ratați episodul 2 din interviul bomba cu Liviu Dragnea Sursa articolului: Interviu Liviu Dragnea: Episodul 2. Dezvaluiri incendiare despre Viorica Dancila. Cum a pus mana pe putere? Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- "Maine sunt citat la DNA in dosarul cu Tel Drum care brusc, dupa 3 ani, este pus din nou pe tapet, cu putin timp inainte de campania electorala. Sa se discute despre acest dosar in care - si daca ma intrebi de ce sunt acuzat, sincer nu stiu. Era vorba despre doua drumuri facute cu fonduri europene.…

- Pas inainte in ancheta Tel Drum, la doi ani și jumatate de la punerea sub acuzare a lui Liviu Dragnea. Deținut in Penitenciarul Rahova de un an, dupa condamnarea din dosarul angajarilor fictive, Dragnea este citat astazi pentru inculpare in acest caz. A recunoscut-o și liderul PSD, intr-un interviu…

- Primul interviu al lui Liviu Dragnea din inchisoare Sursa articolului: VIDEO EXCLUSIV Primul interviu al lui Liviu Dragnea din inchisoare: Nu m-au ingenuncheat nici aici. M-au condamnat total nevinovat Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Liviu Dragnea, care vineri se va prezenta la DNA pentru a fi audiat in dosarul Tel Drum, a decis sa acorde un interviu-fluviu postului tv Realitatea Plus, interviu realizat de fosta sa consiliera, Anca Alexandrescu, și care va fi difuzat pe parcursul a mai multor zile, anunțand ca va face „dezvaluiri”…

- O emisiune aproape politica. Intrebari pe care nu ai tupeu sa le pui, raspunsuri pe care n-ai curaj sa le afli Sursa articolului: CHA CHA LITIX! Episodul 5. Imunizare politica pe model american Credit autor: Realitatea De Mures. Source