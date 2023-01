Stiri pe aceeasi tema

- Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, se afla intr-o vizita de doua zile in Romania. Dupa discuțiile cu Klaus Iohannis și intalnirea cu premierul Nicolae Ciuca, șefa Parlamentului European va merge in Parlamentul Romaniei, unde va susține un discurs in fața deputaților și senatorilor,…

- Pe Gelu Duminica, Wikipedia il prezinta sociolog și activist. In varsta de 45 de ani, galațeanul de etnie roma este mai mult decat atat. Lucreaza ca profesor asociat al Facultații de Sociologie și Asistența Sociala a Universitații din București, iar in ultimii 12 ani a contribuit ca expert și manager…

- Peste 40% dintre cazurile noi de Covid inregistrate in ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate, arata raportul INSP pentru perioada 7-13 noiembrie. In intervalul menționat, 48,6% din cazuri au fost inregistrate in București, Cluj, Timiș, Sibiu și Prahova. „41.8% din cazurile confirmate -…

- Social Ajutoare de urgența pentru sprijinirea a 232 de familii și persoane singure cu probleme sociale grave, inclusiv din Teleorman noiembrie 15, 2022 15:37 Guvernul a aprobat saptamana trecuta acordarea unor ajutoare de urgența in suma totala de 995.500 lei pentru sprijinirea a 232 familii și persoane…

- Salvamontistii din Busteni au participat, vineri seara, la o actiune contracronometru pentru salvarea unui barbat care a cazut de pe poteca pe traseul Jepii Mici, ramanand agatat de un copac. Potrivit Salvamont Busteni, actiunea a fost una contratimp pentru ca persoana in cauza nu se mai putea tine…

- Academicianul Eugen Simion, critic și istoric literar, a murit marți, la varsta de 89 de ani. Informația a fost confirmata de reprezentanții Spitalului Elias din București.Eugen Simion era internat in spital de peste o luna și suferea de cateva afecțiuni cronice.Eugen Simion era critic și istoric literar,…

