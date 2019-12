(INTERVIU) Când se face radiofrecvență? Radiofrecvența (prescurtat RF) este un termen folosit pentru a caracteriza domeniul de frecvențe prin care se efectueaza, de obicei, transmisiunile radio-electrice. In particular, termenul desemneaza domeniul de frecvențe care incepe cu frecvențele undelor kilometrice (UL) (circa 100 km lungimea de unda, careia ii corespunde o frecvența de 3 kHz) și se termina cu frecvențele microundelor (1 mm, 300 GHz). Astazi veți putea afla detalii despre radiofrecvența de la kinetoterapeutul Elena Tufa, managerul salonului Ellisium. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/12/6-dec-Pulsul-zilei-RDDiaconiuc.mp3 Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile unui salon sunt diversificate, de la manichiura și pedichiura, la hair styling, la make up. Pentru ca un make up sa fie pus in evidența cat mai bine, tenul trebuie sa fie ingrijit corespunzator. Astazi veți putea afla detalii despre tratamentul facial de la kinetoterapeutul Elena Tufa, managerul…

- Ce inseamna sa accesezi fonduri prin Start up nation pentru un salon de infrumusețare. Doamna Elena Tufa explica cum a reușit și ce implica așa ceva. Raluca Daria Diaconiuc a realizat un material cu doamna Elena Tufa de la salonul Ellisium din Iași. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/12/4-dec-Pulsul-zilei-RDDiaconiuc.mp3

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațiala „Elie Carafoli” INCAS este ceva mai mult decat un simplu institut de cercetare. Este un loc in care putem intrezari viitorul. Sper ca I-ați intrezarit și dumneavoastra, in articolele de pana acum in care am avut marea onoare sa va relatez discuțiile…

- Scoala ieseana de medicina are traditie, consistenta si excelenta fiind un vector important pentru o viata mai buna a membrilor comunitatii noastre. Avem asteptari, avem si ganduri de recunostinta si putem spera ca dezvoltarea acestei scoli va avea efectul dorit in societate. George Vanvu a realizat…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala, organizeaza o noua serie a cursului menit sa pregateasca persoanele interesate in postul de auditor intern in domeniul calitații (COR 214130).

- Castelul Rakoczi-Bornemisza din Gurghiu, construit in secolul XVII de principele Gheorghe Rakoczi I si considerat unul dintre cele mai reprezentative edificii ale arhitecturii acelei epoci, ar putea intra de anul viitor in circuitul turistic, potrivit reprezentantilor Muzeului Judetean Mures. "In anul…

- Nu gasiți hainuțele pentru cei mici? Atunci va spunem ca Flavia și Mihai Hritcu au o mini fabrica in Lețcani județul Iași. De unde a plecat ideea afacerii de familie și cum stau cu numarul comenzilor am aflat și va spunem astazi. Raluca Daria Diaconiuc va aduce detalii despre povestea H bebe. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/09/16-septembrie-Pulsul-zilei-RDDiaconiuc.mp3

- Potrivit sursei citate, discutiile dintre cei doi ministri s-au desfasurat la Skopje, la trei zile de la cea de-a 28-a aniversare de la proclamarea independentei Macedoniei de Nord."Subiectele de pe agenda intalnirii au vizat, in principal, perspectivele dezvoltarii relatiilor de cooperare…