- Asociația Verde de Banat incepe campania de plantare. Prima oprire va fi in Checea, unde sunteți așteptați sambata și duminica la plantat salcami, pe o suprafața de 1,5 hectare. Asortați ținutei de lucru „multa veselie și bucuria de a duce verdele acasa la el, in mijlocul naturii”.

- Locuiești in Timișoara și vrei sa faci mai mult pentru comunitate? Fundația Județeana pentru Tineret Timiș (FITT) iți ofera mai multe oportunitați. Se cauta voluntari care sa se implice in informarea, atragerea și lucrul cu comunitatea timișoreana din jurul centrelor de tineret și nu numai.

- Acasa in Banat incepe sezonul de reparații. La sfarșitul acestei saptamani vor ajunge la Baba Nuți din Gataia. Locuiește impreuna cu fiica ei, de 60 de ani, intr-o casa mica, pe vremuri doar un grajd. Se striga adunarea tuturor celor care doresc sa se implice pentru a le face o casa mai sigura. Se va…

- Pe grupul de Facebook Pitești, orașul meu! a fost anunțata o noua acțiune de ecologizare a unei zone importante din padurea Trivale. Este vorba despre intrarea dinspre platoul Gavana. Zona este folosita de multa vreme ca groapa de gunoi ilegala, de cei certați cu bunul simț care arunca aici de la moloz…

- V.S. Serviciul Public Salvamont Prahova – formația din orașul Bușteni, ce acopera una dintre cele mai dificile zone montane din țara, cauta voluntari care sa se alature echipelor deja existente. Daca lucrurile merg bine, exista și posibilitatea ca doritorii sa fie angajați ai Serviciului Salvamont Prahova,…

- Primul studiu clinic autorizat din lume in cadrul caruia participantii sunt expusi in mod deliberat la noul coronavirus cauta voluntari in scopul intensificarii eforturilor pentru dezvoltarea unor vaccinuri mai eficiente, informeaza Reuters. Realizat de Universitatea Oxford, studiul a fost lansat…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Arad apeleaza la voluntari pentru a putea face fata numarului mare de amenzi pe care trebuie sa le emita pe numele celor care nu au completat la frontiera formularul digital. Pana acum au fost date peste 1.700 de sanctiuni.