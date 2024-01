Intervenții pentru deszăpezire în Piteşti. Primarul face un apel și către conducătorii auto 18 de utilaje intervin pentru deszapezire in Pitesti, a anunțat primarul Cristian Gentea: “18 utilaje (16 autobasculante cu lama si sararița, un tractor și un multicar) au acționat pe axele principale ale Piteștiului, iar acum intervin pe cele secundare! Le mulțumesc pentru promptitudine colegilor de la Salubritate 2000 SA, Salpitflor, ADP și Poliția Locala! Ținand cont de prognoza meteorologica din zilele urmatoare, utilajele sunt in continuare pregatite sa intervina pe strazile din Pitești, in funcție de volumul caderilor de precipitații sub forma de ninsoare! Lansez un apel și catre conducatorii… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

