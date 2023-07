Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul cu tenta sinucigașa trimis de mama fetei ucise in Gradina Botanica. Apelul dat la 112 care a pus pe jar poliția din CraiovaTatal Melissei Lungu, fata ucisa cu sange rece in Gradina Botanica din Craiova, a sunat la 112, duminica, și a anunțat faptul ca nu mai reușește sa ia legatura cu soția…

- Salvatorii montani au intervenit in cursul serii zilei de sambata 24 iunie 2023 in zona de amonte a Cheilor Ramețului, unde un grup organizat de turiști a fost surprins de ploile torențiale produse in zona, ceea ce a dus la blocarea acestora in satul izolat Cheia (fara acces auto). O parte din aceștia…

- Conform imaginilor aparute in spațiul public, suveranul pontif in varsta de 86 de ani a parasit spitalul Gemelli din Roma vineri dimineața, intr-un scaun cu rotile. Argentinianul a suferit o operație de trei ore sub anestezie generala pe 7 iunie pentru a indeparta o hernie dureroasa pe locul unei cicatrici…

- Apelul a venit marți, la 10:59, din partea unui turist care a ieșit din vale special ca sa sune la 112, spunand ca se aud strigate de ajutor de pe versantul stang tehnic, foarte abrupt al Vaii lui Stan. Au fost deplasați salvamontiști de serviciu la Cota 2000 Transfaagarașn și salvatori alarmati de…

- Un grav accident rutier s-a produs, luni, pe drumul DN2-E85, in localitatea Secuieni, judetul Neamt, in care au fost implicate trei mașini. Autoritatile au declansat Planul Rosu de Interventie, iar doi adulti și un copil au fost declarati decedati, potrivit unui comunicat ISU Neamț, citat de News.ro.Accidentul…

- Un accident rutier soldat cu sase victime, dintre care trei incarcerate, a avut loc in urma cu putin timp, luni, 22 mai, pe E 85 in comuna Secuieni. Conform primelor informatii oferite de politisti si reprezentantii ISU, in accident au fost implicate trei autoturisme. A fost activat Planul Rosu de Interventie.…

- Un echipaj de la Salvamont Maramures intervine, sambata, in zona Preluca Veche, unde o femeie, care face parte dintr-un grup de turisti aflati intr-o drumetie, a suferit un accident la membrul inferior.

- Momente cumplite pentru o familie din Cluj, chiar in noaptea de Inviere! Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecuta la un incendiu petrecut pe strada Vasile Lucaciu. Apelul de urgența a venit in jurul orei 03:20, iar la misiune au luat parte doua autospeciale cu apa și…