- Pompierii au intervenit, miercuri, pentru a opri caderea iminenta a unui autoturism intr-o prapastie, pe un drum plin de gheata din judetul Hunedoara. In masina se afla un barbat care nu putea iesi.”Pompieri ai Detasamentului Deva din cadrul I.S.U. Hunedoara au intervenit astazi, cu putin timp in urma,…

- FOTO| Mașina inmatriculata in Alba, implicata intr-un ACCIDENT rutier in Hunedoara: Un șofer de TIR l-a lovit și a parasit locul faptei FOTO| Mașina inmatriculata in Alba, implicata intr-un ACCIDENT rutier in Hunedoara: Un șofer de TIR l-a lovit și a parasit locul faptei Un accident rutier a avut loc…

- Pompierii din cadrul ISU Hunedoara au intervenit in prima zi din 2023 in ajutorul unui magarus cazut intr un canal din municipiul Brad. Animalul era in pericol sa se inece, dar cu ajutorul pompierilor a fost salvat. "Daca ar fi fost 1 aprilie, poate am fi crezut ca e o gluma, dar cum era 1 ianuarie,…

- Un tanar in varsta de 22 ani, din localitatea Grinties, a fost depistat de politistii rutieri in timp ce se afla la volanul unei autoutilitare, desi avea suspendat dreptul de a conduce, iar oamenii legii au constatat si ca pentru incarcatura de material lemnos nu existau documentele legale de provenienta,…

- La data de 3 decembrie ora 17.32, un barbat de 36 ani, din comuna Ciocanești, in timp ce conducea autoturismul pe DN 18, din directia Ciocanești catre Cirlibaba, a intalnit un grup de calareti care nu purtau elemente reflectorizante, iar in momentul in care a trecut pe langa aceștia a acroșat ușor un…

- Operatiune de salvare a unei vaci in judetul Hunedoara, dupa ce o vaca s-a indepartat de sat, s-a ratacit pe un versant abrupt si a cazut intr-o prapastie. Noua pompieri au intervenit, iar acestora li s-au alaturat doi alpinisti militari, dar si un medic veterinar. Interventia a durat cinci ore,…