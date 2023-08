Intervenție de urgență la un accident pe o stradă din Timișoara, cu 10 persoane implicate (foto) Accident de circulație vineri, la pranz, pe strada Ovidiu Cotruș din Timișoara. Cinci persoane au ajuns la spital dupa ciocnirea dintre doua autoturisme. „Astazi, 18 august 2023, la ora 12:15, am fost solicitați sa intervenim pentru asigurarea masurilor PSI și de prim-ajutor in urma producerii unui accident rutier pe strada Ovidiu Cotruș. A fost alertat […] Articolul Intervenție de urgența la un accident pe o strada din Timișoara, cu 10 persoane implicate (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

