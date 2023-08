Stiri pe aceeasi tema

- O noua solicitare de interventie MEDEVAC a venit astazi catre Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare. Potrivit ARSVOM, de aceasta data, VTS Sulina solicita interventia unei nave ARSVOM pentru o evacuare medicala de urgenta. "La bordul navei GERDA S, aflata in rada Sulina, unul din membrii…

- Doi marinari romani au fost preluati de o ambarcatiune a ARSVOM seara trecuta dupa ce au cazut de la bordul unei nave pe o barja. Accidentul a avut loc in Dana 44 a portului Constanta. Potrivit ARSVOM, Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare a primit seara trecuta, in jurul orei 22:20, o…

- Nava Phoenix a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare a fost chemata, marti, de la parada de Ziua Marinei pentru a cauta o persoana care cazuse in apa, la Corbu. Apelul anunta ca o persoana cazuse de pe placa de surf.„In urma cu cateva minute, nava Phoenix, apartinand Agentiei Romane…

- Un velier cu sase persoane la bord, aflat in dificultate in Marea Neagra, in apropiere de Mangalia, a cerut sprijinul autoritatilor, iar in zona se va deplasa o nava a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM). Reprezentantii ARSVOM au anuntat duminica, faptul ca are loc o interventie…

- Barbatul aflat intr-o barca cu vasle in Marea Neagra, care a cerut ajutorul autoritatilor deoarece era epuizat, a fost salvat de o ambarcatiune a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) si a ajuns cu bine in Portul Mangalia. El este sportivul Alexandru Dumbrava, care isi propusese…

- Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice pentru servicii de reparatii la salupa de salvare "Apollo", reinnoire certificate, cu andocare, extragere axe si carme, lucrari de doc, lucrari diverse. Valoarea finala a contractului este de 1.175.200…

- Ofertant castigator al contractului este Omniasig Vienna Insurance Group SA. Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, ca autoritate contractanta, a atribuit contractul "Servicii de asigurare CASCO MARITIM conditia de asigurare laquo;Asigurare corp nava si masiniraquo;, laquo;Pierderea totala,…

- Interventie de urgenta duminica, 04 iunie Nava Sar Phoenix din cadrul Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare ARSVOM a intervenit pentru preluarea unui marinar bucatar ce suferea de bronsita cronica, de pe nava Saffet Aga pavilion Turcia ., au transmis reprezentantii ARSVOM. Nava se afla…