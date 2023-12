Intervenție de urgență a pompierilor. O femeie a rămas încarcerată în urma unui accident de circulație Pompierii militari aradeni au fost solicitați in aceasta dimineața, in jurul orei 08:45, sa intervina in urma unui accident rutier in care a fost implicat un autoturism, la ieșirea din orașul Sebiș spre localitatea Buteni. La fața locului s-au deplasat de urgența echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebiș cu o autospeciala de intervenție, o […] Articolul Intervenție de urgența a pompierilor. O femeie a ramas incarcerata in urma unui accident de circulație a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

