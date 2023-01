Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit in localitatea Ciclova Montana, judetul Caras-Severin, dupa ce acoperisul unei case a luat foc. Salvatorii de la Sectia de Pompieri Oravita intervin dupa un apel de urgenta. Aproximativ 100 de metri patrati de acoperis cu invelitoare din tabla au ars, fara risc de propagare.…

- Incendiu intr-un restaurant, in prima zi a noului an. Mai multe echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad, intre care o autospeciala SMURD, au fost mobilizate la locul unui incendiu izbucnit la un restaurant din oraș. Focul a pornit de la o hota aflata in bucataria localului. Din fericire,…

- Potrivit reprezentanților ISU Galați, accidentul a avut loc in localitatea galațeana Nicorești. Doua mașini s-au lovit violent, iar șapte persoane au fost ranite. Un barbat a ramas incarcerat și a fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare. Persoana in cauza a fost extrasa și preluata de…

- O autospeciala a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita a fost implicat, duminica dupa-amiaza, intr-un accident rutier, in timp ce se deplasa spre comuna Plaiesii de Jos pentru a interveni la stingerea unui incendiu. In urma accidentului, autospeciala a iesit de pe sosea, doi pompieri…

- Astazi, 26.11.2022, ora 21:54, ISU Timiș a primit solicitarea de intervenție pentru o degajare de fum in complexul comercial Iulius Town, in apropierea unui restaurant. La fațalocului s-au deplasat de urgența 22 de pompieri cu 3 autospeciale de stingere, o autospeciala de prima intervenție și comanda,…

- Echipajele de urgența au fost solicitate sa intervina in aceasta seara, printr-un apel 112 efectuat la ora 20:22, in localitatea timișeana Petroman, unde vasul de apa dintr-o centrala termica pe apa a explodat. In urma incidentului, doi barbați au fost raniți la picioare. „La fața locului s-au deplasat…