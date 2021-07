Intervenţie a pompierilor pentru salvarea unui pui de barză pe care vântul l-a dat jos din cuib Pompierii din judetul Giurgiu au intervenit, sambata seara, pentru salvarea unui pui de barza pe care cel mai probabil vantul puternic l-a dat jos din cuib. Pasarea a fost urcata in cuib cu ajutorul unei autoscari, potrivit news.ro. Interventia salvatorilor a avut loc in localitatea Plopsoru, in apropierea unui stalp de electricitate. Salvatorii au fost solicitati sa intervina de o persoana care a vazut pasarea, care nu stie sa zboare, cazuta din cuib. Citește și: Starnit de JUDECATORII ICCJ, fostul ministru Berceanu a dat `BOMBA`:`Bechtel... „Un pui de barza, cazut din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

