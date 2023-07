Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost scoase in stare de inconstienta dintr-o fantana in satul Fintesti, comuna Naieni din judetul Buzau, au anuntat, duminica seara, reprezentantii ISU Prahova.Potrivit sursei citate, la fata locului au intervenit o autospeciala de stingere, o descarcerare si un echipaj SMURD din…

- Potrivit ISU Prahova, la fata locului au intervenit o autospeciala de stingere, o descarcerare si un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Mizil (in baza planului de interventie comuna incheiat cu ISU Buzau)."Toate cele 3 persoane au fost extrase, una a fost transportata la UPU Buzau de…

- * A fost activat Planul rosu de interventie! . Pompierii militari intervin la acesta ora pentru asigurarea masurilor specifice – descarcerare și acordarea primului ajutor medical – in cazul producerii unui accident rutier grav in comuna Valea Calugareasca, sat Darvari, in care au fost implicate…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Dambovița, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiești, au efectuat 10 percheziții domiciliare, patru in județul Prahova, patru in județul Argeș, una in județul Ilfov și una in municipiul București.…

- Salvatorii valceni intervin, vineri, cu o ambulanța SMURD, o autospeciala de intervenție rapida, o autospeciala de stingere, o descarcerare, un camion de intervenție, precum și cu un container multirisc pentru salvarea celor doua persoane surprinse de un mal de pamant.„O persoana este ingropata pana…

- Explozia nu a fost urmata de incendiu. S-a produs la un apartament la et. 2 in strada Racari.Din interior a fost scoasa o victima, un barbat in varsta de 50 de ani, care a fost prins sub o placa de beton). Victima este in stare de constienta, preluata de echipajul SMURD.In urma exploziei, numeroase…

- Pompierii salvatori prahoveni au intervenit in urma cu puțin timp pentru salvarea unei persoane (barbat, 85 ani) care a ramas suspendata pe o stanca in urma surparii unui podeț in Comarnic, pe raul Prahova. Salvatorii au intervenit in cel mai scurt timp și au reușit sa aduca la mal persoana in cauza.…

- Un autocar in care se aflau 32 de persoane s-a rasturnat luni pe DN2 E85, la iesire din municipiul Ramnicu Sarat catre Focsani, fiind activat Planul Rosu de interventie. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau, 10 persoane ar necesita ingrijiri medicale. „Trafic blocat pe DN2(E85),…