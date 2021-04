Interpreta de muzică lăutărească Gabi Luncă a încetat din viață la 83 de ani Interpreta de muzica lautareasca Gabi Lunca a incetat din viata, ea fiind internata de doua saptamani in spital cu COVID-19. Decesul artistei in varsta de 83 de ani a survenit vineri seara, la Spitalul Judetean de Urgenta Ilfov, unde aceasta era internata, anunța Agerpres . Decesul artistei Gabi Lunca vine la numai o zi dupa cel al altui cunoscut cantaret de muzica lautareasca, Nelu Ploiesteanu, care de asemenea a fost infectat cu COVID-19. Viața artistei Gabi Lunca s-a nascut la data de 16 octombrie 1938 in comuna Varbilau, judetul Prahova, intr-o familie cu sase copii. Tatal ei, Dumitru Lunca,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

