- Compania ucraineana de gaze Naftogaz, deținuta de stat, a transmis joi ca Moscova a fost somata de o instanța arbitrala de la Haga sa plateasca despagubiri in valoare de 5 miliarde de dolari pentru exproprierea ilegala a activelor sale din Crimeea.

- Consiliul de administrație al Fondului Monetar Internațional a validat vineri, 31 martie, planul de ajutorare a Ucrainei in valoare de 15,6 miliarde de dolari, semnat la 21 martie cu guvernul de la Kiev. A fost astfel deschisa calea pentru debursarea unei tranșe de 2,7 miliarde de dolari. Planul, in…

- Consiliul de Administratie al Fondului Monetar International (FMI) a validat vineri un plan de asistenta in valoare de 15,6 miliarde de dolari semnat pe 21 martie cu guvernul ucrainean, deschizand calea pentru plata unei prime transe de 2,7 miliarde de dolari, informeaza AFP.

- Consiliul de Administratie al Fondului Monetar International (FMI) a validat vineri un plan de asistenta in valoare de 15,6 miliarde de dolari semnat pe 21 martie cu guvernul ucrainean, deschizand calea pentru plata unei prime transe de 2,7 miliarde de dolari, informeaza AFP, citat de Agerpres.Planul…

- Sri Lanka va primi un ajutor in valoare de 3 miliarde de dolari de la FMI. Ajutorul ar putea fi sistat in funcție de rezultatele anchetei de corupție cu care se confrunta guvernul țarii asiatice.Fondul Monetar Internațional a anunțat ca va acorda asistența financiara, dar va evalua și guvernarea…

- Rusia a vandut Indiei arme in valoare de 13 miliarde de dolari in ultimii cinci ani ani si New Delhi are comenzi de echipament militar si arme ruse in valoare de peste 10 miliarde de dolari, informeaza luni Reuters, citand agentii de presa ruse.

- O captura record de cocaina a fost facuta in Noua Zeelanda. Autoritațile din aceasta țara spun ca drogurile capturate pe mare ar fi fost suficiente pentru aprovizionarea pieței de profil pentru 30 de ani. Este vorba despre 3,5 tone de cocaina. Drogurile au fost colectate din Oceanul Pacific. Pana in…

- Ucraina va avea nevoie de 17 miliarde de dolari in plus, in cursul anului 2023, pentru remedierea daunelor retelelor energetice, pentru operatiuni de eliminare a minelor si reconstruirea infrastructurii, a declarat vineri premierul Denis Smihal, citat de