Interpol: Metaversul deschide o nouă lume a criminalităţii cibernetice Tarile membre ale Interpol si-au exprimat ingrijorarea cu privire la modul de pregatire pentru posibile infractiuni in metavers, a declarat pentru Reuters Madan Oberoi, director executiv al Interpol pentru tehnologie si inovatie. ”Unele dintre infractiuni pot fi noi pentru acest mediu, unele dintre crimele existente vor fi activate de mediu si duse la un nou nivel”, a spus el. Phishing-ul si escrocheria ar putea functiona diferit atunci cand sunt implicate realitatea augmentata si realitatea virtuala, a spus Oberoi. Problemele legate de siguranta copiilor sunt, de asemenea, o preocupare, a spus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

