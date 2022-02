Internshipurile neplatite incalca drepturile tinerilor

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Tineretului din Romania, federația reprezentativa a tinerilor și organizațiilor de și pentru tineret din Romania, la nivel național și internațional, saluta decizia Comitetului European pentru Drepturi Sociale, prin care acesta a admis miercuri, in mod public, ca internshipurile neplatite…

- Consiliul Tineretului din Romania, federația reprezentativa a tinerilor și organizațiilor de tineret din Romania, la nivel național și internațional, alaturi de The FutureKit, inițiativa care iși propune sa echipeze corespunzator tinerii pentru viitorul lor profesional, au inițiat o scrisoare deschisa…

- In contextul in care 2022 este declarat „Anul european al tineretului” și „Anul internațional al dezvoltarii durabile a munților”, Euromontana – Asociația Europeana a Regiunilor Montane – a publicat rezultatele studiului desfașurat anul trecut in randul tinerilor care locuiesc in zonele de munte din…

- Consiliul Tineretului din Romania, federația reprezentativa a tinerilor și organizațiilor de tineret din Romania, la nivel național și internațional, face apel la responsabilitatea administrațiilor locale, solicitand o alocare bugetara pentru tineri corespunzatoare cu nevoile lor, gandita și dezbatuta…

- Consiliul Tineretului din Romania, federația reprezentativa a tinerilor și organizațiilor de și pentru tineret din Romania, la nivel național și internațional, iși exprima consternarea cu privire la conținutul și modul in care a fost livrat proiectul de buget al Ministerului Familiei, Tineretului și…

- Organizațiile reprezentative ale tinerilor, studenților și elevilor din Romania susțin acordarea dreptului de vot de la 16 ani. Consiliul Tineretului din Romania (CTR), Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) și Consiliul Național al Elevilor (CNE) anunța ca susțin…

- Consiliul Tineretului din Romania (CTR), principala structura neguvernamentala de reprezentare a tinerilor și a ONG-urilor de/pentru tineret, Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR), federația naționala de reprezentare a studenților din Romania și Consiliul Național al Elevilor…

- Consiliul Tineretului din Romania (CTR), principala structura neguvernamentala de reprezentare a tinerilor și a ONG urilor de/pentru tineret, Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR), federația naționala de reprezentare a studenților din Romania și Consiliul Național al Elevilor…