Internship plătit pentru tineri, la Casa Pătrată Consiliul Judetean (CJ) organizeaza un program de internship la departamentele din subordine, in conditiile in care participantii vor fi remunerati. Inscrierile au inceput de ieri si se vor incheia pe 6 septembrie. Potrivit unui comunicat al institutiei, selectia participantilor, noua la numar, se va realiza in doua etape. „Prima este cea a concursului de dosare, iar a doua va consta intr-un interviu online pentru cei admisi in cadrul primei probe", se arata in comunicatul CJ. Interviurile vor avea loc in perioada 15 - 21 septembrie. Programul de internship se va desfasura in perioada 27 septembrie… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Iași pune la dispoziția tinerilor studenți sau proaspat absolvenți noua locuri in cadrul unui program de internship la departamentele din subordine. Repartizarea se va face in funcție de studiile absolvite. Inscrierile incep astazi, 23 august, și se vor incheia pe 6 septembrie. Selecția…

- Senator Ovidiu Puiu: “Romania e pierduta in beția cifrelor și lipsita de un proiect de țara!” Guvernul anunța sec ca Romania are creștere economica de doua cifre, ca economia duduie și ca țara prospera, chiar daca mai nimeni nu vede asta in buzunarul propriu. Mizeaza, pare-se, pe tendința oamenilor…

- Inscrierile pentru prima ediție a programului de internship al Consiliului Județean se apropie de start. Noua tineri doritori sa invețe din experiența de a lucra in cadrul Consiliului Județean vor fi incluși in acest program. Selecția participanților se va realiza in doua etape. Prima este a concursului…

- In ciuda faptului ca tehnologia a avansat, inca mai exista comune unde oamenii stau cu lumanarea și folosesc butelia pentru ca nu au acces la curent electric și gaz metan. Pentru a vedea care sunt principalele probleme cu care se confrunta satele din Iași, Consiliul Județean a organizat o intalnire…

- Proaspat ales director general al Aeroportului International Craiova pentru urmatorii patru ani, Sorin Manda a explicat intr-un interviu acordat GdS ce se va intampla cu zborurile in perioada urmatoare si ce planuri de dezvoltare se pregatesc pentru aeroport. Una dintre noutati: pentru prima data de…

- Primaria municipiului Sfantu Gheorghe va deschide saptamana viitoare inscrierile pentru programul de internship destinat studentilor, a anuntat miercuri, conducerea institutiei. Viceprimarul Vargha Fruzsina a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca programul se va derula in perioada 26 iulie-24…

- Luni, 7 iunie 2021, incepe perioada inscrierilor pentru Evaluarea nationala, examen esential privind admiterea, ulterioara, la liceu. In cazul in care un elev nu se poate prezenta la proba pentru ca se afla in carantina ori in izolare, sau daca prezinta o temperatura mai mare decat cea admisa la intrarea…

- Oferta educationala cuprinde 1 clasa care urmeaza programa nationala si care propune studiul intensiv al limbilor straine. La Scoala Gimnaziala EuroEd se studiaza engleza, germana, franceza si chineza. Perioada de inscriere: 15 mai - 1 iunie. Inscrierile se vor face online, prin completarea fisei de…