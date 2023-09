Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat alarma pe Marea Neagra, dupa ce echipajul unei nave sub pavilion Tanzania a cerut ajutorul autoritaților, anunțand ca are o gaura la prova, prin care ia apa. Marinarii au refuzat o inspecție la bord, spunand ca vor repara singuri avaria, iar la aceasta ora nava a plecat deja spre Bulgaria

- Romania intalnește, in aceasta seara, la Florența, in Italia, formația Franței, de la ora 19.00, intr-un meci din optimile de finala ale Campionatului European de volei feminin. Naționala tricolora s-a calificat optimi, dupa ce a terminat pe cea de-a treia poziție in grupa B, dupa Italia și Bulgaria.…

- Selectionerul Romaniei, Sergiu Stancu, a anuntat, joi, lotul pentru Campionatul European, care va avea loc intre 28 august si 16 septembrie, in Italia, Macedonia de Nord, Bulgaria si Israel. Naționala masculina revine la un Campionat European dupa o pauza de patru ani și va evolua in Grupa D, la Tel…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a terminat pe locul trei in grupa B a Campionatului European și va infrunta echipa Frantei in optimile de finala. Romania a fost invinsa de Bulgaria cu scorul de 3-2 (26-24, 18-25, 25-17, 22-25, 15-12), in ultimul meci din grupa B a Campionatului European de volei…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a fost invinsa, sambata, de reprezentativa Elvetiei, scor 3-2, in a treia partida de la Campionatul European, la Monza Arena, potrivit news.ro.Scorul pe seturi al cconfruntarii Romania – Elvetia a fost 21-25, 25-18, 25-27, 25-19, 9-15.Tot sambata va avea…

- Bulgaria a anuntat ca sporeste vigilenta in privinta minelor, dupa incidentul de la Costinesti. Marina bulgara a desfașurat actiuni suplimentare de monitorizare a minelor din Marea Neagra, dupa incidentul petrecut la Costinesti, in Romania, a anuntat marti Ministerul Apararii de la Sofia, informeaza…

- Incidentul a avut loc in Gara Ghirioc, imediat dupa miezul nopții. Baiatul in varsta de 21 de ani s-a urcat cu prietenii pe un vagon de marfa și, intr-o fracțiune de secunda a cazut la pamant, electrocutat.Prietenii lui au chemat de urgența ambulanța, insa medicii nu au putut decat sa constate decesul.

- Doi romani care mergeau in vacanța spre Grecia au vazut moartea cu ochii. Cei doi soți s-au prabușit cu mașina de pe o autostrada din Bulgaria. Din fericire, ambii au scapat cu rani ușoare. Incidentul a avut loc la inceputul acestei saptamani.