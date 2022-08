Internet Money Records a lansat EP-ul We All We Got

Stiri pe aceeasi tema

- Aitch a lansat albumul de debut “Close To Home”. Single-ul principal al proiectului este piesa “My G” impreuna cu Ed Sheeran. Afișand o latura mai matura, mai reflexiva și mai personala a compoziției lui Aitch, „My G” este un tribut al rapperului din Manchester adus surorii sale in varsta de 12 ani,…

- Solista timișoreanca Ana Kui a lansat un videoclip pentru piesa „Lumi paralele”, care a aparut pe albumul de debut al artistei, care a fost lansat anul trecut cu un concert desfașurat in prima zi a lunii iulie. „Piesa «Lumi paralele» face parte din albumul meu lansat anul trecut, «Ganduri țesute». Muzica…

- Solista timișoreanca KARA a lansat alaturi de un tanar beatmaker un single nou, care este conform descrierilor proprii „un Rap organic, cu influențe RnB, realizat pe un beat Hip Hop specific anilor ’90“. „Real & True este un discurs prin care expun sentimente copleșitoare, trairi conflictuale și puncte…

- Pe numele sau adevarat Razvan Stochița, timișoreanul Ravi revine pe scena muzicala cu piesa Inger, o melodie care anunța apariția unui album discografic prevazut sa ajunga in mainile melomanilor in viitorul apropiat. La 14 ani a inceput sa scrie poezii, la 16, in timpul unei calatorii la munte, a…

- Mabel a lansat albumul „About Last Night…”. Cu single-urile euforice „Let Them Know”, „Good Luck” și „Overthhinking”, Mabel va susține un spectacol special la Somerset House duminica (17 iulie) pentru a lansa proiectul. Conceput de Mabel pe masura ce lumea a intrat in izolare – și finalizat dupa ce…

- Se pare ca Logic iși incheie mandatul la Def Jam cu o explozie. Rapper-ul din Maryland a pregatit acest material discografic, in timp ce a lansat un single dupa altul, evidențiind dorința lui de a duce lucrurile inapoi la esența sonica a Hip Hop-ului. Logic a impartașit anterior lista de melodii epice…

- Drake a lansat albumul “Honestly, Nevermind”. Drake i-a surprins pe fani cand l-a anunțat și, in sfarșit, a ajuns in toata gloria sa exact la timp pentru vara. A fost o surpriza pentru toata lumea, cand Drake a anunțat ca va lansa un nou album. El a lasat in mod enigmatic coperta cu o nota despre impartașirea…

- Albumul de fotografii Bunicul meu Regele Mihai de Nicolae al Romaniei, aparut la Editura Vremea, a fost lansat sambata, 04 iunie, la Salonul International de Carte Bookfest.Autorul a marturisit ca fotografiile sunt o parte dintr un album primit la nunta sa, iar celelalte reprezinta rodul cautarilor…