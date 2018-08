International School of Oradea va invita la „Ziua porților deschise ISO iși dorește sa faca cunoscuta oferta educaționala pentru gradinița și invațamantul primar si de asemenea sa ofere parintilor mai multe detalii despre sistemul de predare international. Evenimentul “ Ziua Porților Deschise” se va desfașura dupa urmatorul program: Pe 31 august toți cei interesați au acces la prezentarea gradinitei si a scolii si de asemenea la activitațile desfașurate in salile de clasa astfel: Program: 13:15-13:45 Prezentarea școlii 13:45-14:15 Activitați la clasa 14:15-15:00 Cafea și discuții libere

