Internat de două ori în zece zile cu COVID, un tânăr de 37 de ani din Giurgiu a murit la Spitalul Județean Aflat in grija DGASPC inca de la naștere, barbatul era nevaccinat, din cauza multiplelor boli grave de care suferea. In zece zile, acesta a ajuns de doua ori la spital, infectat cu COVID, iar la doua zile dupa cea de-a doua internare, a murit. Tanarul ajungea prima oara la Spitalul Județean Giurgiu in data de 18 septembrie, cand, in urma a doua teste, era confirmata infectarea sa cu coronavirus, iar medicii decideau internarea, cu o forma ușoara a bolii. Dupa doua zile, barbatul era externat din spital, in stare stabila, cu diagnosticul de „pneumonie COVID forma ușoara”, primind un tratament specific.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

