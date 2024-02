Stiri pe aceeasi tema

- Un interlop din București, cunoscut cu porecla Robert Yoc, a fost arestat preventiv dupa ce l-a impușcat in antebrat cu un pistol cu bile pe varul sau primar, pe care il suspecta ca avea o relatie extraconjugala cu sotia sa. Barbatul se afla deja sub control judiciar pentru alta infracțiune.Incidentul…

- Un curier Glovo a fost prins de polițiștii din București, dupa ce a furat telefonul mobil din buzunarul unei femei, care aștepta sa achite in fața casei unui fast-food dintr-un mall din Sectorul 6 al Capitalei. Incidentul a avut loc luni, cand polițistii Secției 22 din Capitala au prins in flagrant…

- Un incident șocant a avut in București! Un barbat a fost atacat de un individ necunoscut, la scurt timp dupa ce și-a parcat mașina. Totul s-a petrecut in Sectorul 1 al Capitalei, dupa ce barbatul iși lasase copilul acasa. Un roman a fost atacat intr-o parcare din Capitala Momente șocante pentru un barbat…

- Dosarul moștenirii fraților Dragoș și Ionuț Dolanescu, dați in judecata pentru partajul judiciar al unui imobil situat in Sectorul 5 al Capitalei, a ajuns, zilele trecute, la Tribunalul București.

- Din primele cercetari, a reieșit faptul ca autorul a forțat deschiderea casetei in care se aflau banii din ATM, insa nu a reușit acest lucru, parasind sucursala bancara in urma declanșarii alarmei de efracție."La data de 28.12.2023, ora 23:20 in timp ce un politist, din cadrul Sectiei 5 Politie se afla…

- Din primele cercetari, a reieșit faptul ca autorul a forțat deschiderea casetei in care se aflau banii din ATM, insa nu a reușit acest lucru, parasind sucursala bancara in urma declanșarii alarmei de efracție."La data de 28.12.2023, ora 23:20 in timp ce un politist, din cadrul Sectiei 5 Politie se afla…

- O bataie in care au fost implicate patru persoane a avut loc intr-un cinematograf din Sectorul 6 al Capitalei. Incidentul ar fi fost provocat de doua femei care au acuzat ca nu este respectat randul pentru intrarea in sala și s-ar fi agresat fizic, recipr

- Contabila in varsta de 43 de ani care s-a aruncat de la etajul 5 din cladirea unde lucra, in Sectorul 4 al Capitalei, și a lovit mortal o femeie de 59 de ani a fost arestata preventiv pentru 30 de zile, pentru savarșirea infracțiunii de omor, anunța joi, 14 decembrie, Parchetul de pe langa Tribunalul…