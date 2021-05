Stiri pe aceeasi tema

- Florian Tudor, zis Rechinul, cel mai cautat roman din Mexic, a fost prins. Barbatul a fost arestat joi seara in Quintana Roo. ”Rechinul” este acuzat de conducerea unei grupari mafiote in Cancun, grupare care a furat peste un miliard de dolari prin clonarea de carduri și spalare de bani. Pe numele lui…

- Procuratura generala a Mexicului a informat intr-un comunicat ca un barbat, numit doar Florian T, a fost arestat in Ciudad de Mexico, in conformitate cu o cerere de arestare si extradare din partea guvernului...

- Cel putin sapte persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite in atacul armat produs miercuri in orasul San Jose, situat in statul american California, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de postul ABC News. Presupusul autor al atacului a fost impuscat mortal de politie,…

- Guvernul mexican a cerut luni in mod oficial scuze poporului indigen mayas pentru greselile comise impotriva sa dupa cucerirea spaniola. Prezentarea acestor scuze, care coincide cu aniversarea a 500 de ani de la Conquista (cucerirea Mexicului), a avut loc la initiativa presedintelui Mexicului, Andres…

- Polițiștii de la ”Crima Organizata” impreuna cei de la Serviciul arme din IPJ Arad și cu trupele speciale ale Jandarmeriei au descins, in aceasta dimineața, intr-o noua operațiune DIICOT, in mai multe locații din Timișoara și Moșnița. Printre cei vizați este și interlopul Paul Ștefan, care face parte…

- Mandat european de arestare, pus in aplicare de politistii constanteni.In cursul zilei de ieri, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au depistat, in municipiul Constanta, un barbat, de 24 de ani, din comuna Nicolae Balcescu, pe numele…

- Presupusul agresor, un barbat in varsta de douazeci de ani, a fost ranit la picior dupa ce poliția a tras in el și apoi arestat miercuri dupa-amiaza in Vetlanda, un orașel din sudul țarii, potrivit autoritaților.Polițiștii au exclus inițial o pista terorista, dar miercuri seara au spus ca suspecteaza…